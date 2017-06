Homens são presos após roubarem veículo no bairro Primeiro de Maio

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado, 10, por terem roubado um veículo em Brusque.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a informação que as vítimas estavam na rua Tiradentes, no bairro Primeiro de Maio, trocando o pneu de um Ford/Fiesta de cor preta, quando foram abordados por dois homens. Os suspeitos utilizaram violência física e grave ameaça para praticar o crime.

No entanto, após a PM saber da ocorrência, localizou o veículo transitando na rodovia Antônio Heil, próximo ao cemitério do bairro Santa Terezinha e abordou os homens. Eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com o veículo.