Homens são presos em Guabiruba por esquema de CNHs falsas envolvendo endereços irregulares

Dois homens foram presos nesta quarta-feira, 17, em Guabiruba por uso de documento falso. As prisões ocorreram por meio de uma ação conjunta da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque e da Delegacia de Polícia de Guabiruba.

Conforme apurado, um dos presos atuava como agenciador de condutores residentes no Paraná, oferecendo serviço de renovação irregular de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Santa Catarina.

O investigado, após ser contratado, providenciava toda a documentação necessária, fraudando comprovantes de residência para viabilizar o procedimento junto ao Detran.

Foi constatado que os endereços utilizados eram terrenos baldios e até mesmo a sede da Prefeitura de Guabiruba. Estima-se que, somente neste município, o investigado tenha obtido cerca de 30 CNHs fraudulentas.

Os presos foram encaminhados para a Unidade Prisional de Brusque, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A investigação continua para identificar todos os beneficiários da fraude, sendo que as CNHs obtidas de forma irregular poderão ser anuladas.

