Homicídio no Thomaz Coelho: vítima estava sem documentos e autor foi encontrado embriagado

O homem morto a facadas na tarde desta sexta-feira, 21, em uma rua do bairro Thomaz Coelho, em Brusque, foi encontrado sem documentos. O autor do crime, que já está detido, foi localizado embriagado enquanto tentava se esconder em uma área de mata. As informações que atualizam o caso foram obtidas pelo jornal O Município em contato com a Polícia Militar.

Moradores relataram que a vítima foi atacada após uma discussão com o agressor, e há indícios de que ela também estava embriagada.

Essa possível motivação do crime, porém, ainda não foi divulgada pelas autoridades, e a identidade da vítima segue sem confirmação. O caso está sob investigação.

Leitores enviaram ao jornal O Município uma foto da faca que teria sido usada no crime.

