Homicídios em Brusque: veja o andamento na Justiça de cada caso registrado em 2025

Brusque já registrou seis homicídios em 2025. Destes, apenas um caso tem data de julgamento marcada, enquanto outro ainda pode ser classificado como lesão corporal.

Segundo apurou o jornal O Município, a demora na marcação dos julgamentos se deve aos recursos apresentados pelas defesas contra a decisão do juiz da Vara Criminal de submeter os casos ao júri popular.

Por enquanto, o único júri marcado é o de Vanderlei Pedroso Pereira, acusado de assassinar a moradora de Brusque Terezinha Soares Moreira Martins. Ele será julgado por sete jurados nesta sexta-feira, 17.

Caso que pode ser alterado

Dos outros cinco casos de homicídio registrados em Brusque, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) voltou atrás em um deles.

A promotoria, responsável pela acusação contra um homem de 58 anos pela morte de Antonio Marcos Sousa, de 35 anos, ocorrida em 7 de julho no bairro Cedro Alto, mudou a classificação do caso.

Inicialmente denunciado como homicídio qualificado, o MP-SC passou a entender que não houve dolo de matar e solicitou à Justiça a desclassificação do crime para lesão corporal.

O pedido de desclassificação está sendo analisado pela Justiça, que decidirá se o acusado responderá por homicídio ou por lesão corporal. Caso o pedido seja aceito, a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri deixa de existir.

Detalhes dos outros

Nos quatro casos restantes, as defesas dos acusados entraram com recursos contra a decisão do juiz titular da Vara Criminal de Brusque.

Por esse motivo, ainda não há definição sobre se os réus serão submetidos a júri popular e, caso sejam, quando o julgamento ocorrerá. São eles:

1 – Samuel de Jesus Constantino – (6 de fevereiro)

O homem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça após ser amarrado e espancado em frente à pizzaria Pizza na Pedra, no Centro de Brusque.

Segundo a defesa do acusado, dono do estabelecimento, o crime ocorreu após uma “situação tensa”, quando Samuel teria tentado furtar o local.

Acusado:

Nome: Alexandre Santana Thimoteo, conhecido como Alex;

Idade: 50 anos;

Naturalidade: Botefe (SP);

Profissão: empresário e comerciante;

Motivação: alega ter se defendido de furto e agressão;

Arma do crime: arma de fogo;

Situação atual: solto.

Vítima:

Nome: Samuel de Jesus Constantino;

Idade: 21 anos;

Naturalidade: Blumenau;

Profissão: desempregado;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

2 – Waldinei Dias – (15 de fevereiro)

O homem de 31 anos foi morto a facadas na saída de uma casa de shows no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O crime ocorreu após um desentendimento envolvendo um amigo da vítima, que havia oferecido flores a uma mulher. O companheiro dela teria reagido e atingido a vítima, que morreu no local. O acusado foi preso no dia seguinte.

Acusado:

Nome: não divulgado publicamente;

Idade: 33 anos;

Naturalidade: Caçador;

Profissão: pedreiro;

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Waldinei Dias;

Idade: 31 anos;

Naturalidade: Vidal Ramos;

Profissão: trabalhava em estamparia;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

3 – Wilson de Oliveira dos Santos – (21 de março)

O homem de 50 anos foi assassinado com facadas no bairro Thomaz Coelho após discussão com o agressor. Ambos estavam embriagados e se conheciam.

Acusado:

Nome: não divulgado publicamente;

Idade: 43 anos;

Naturalidade: Esperantina (PI);

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Wilson de Oliveira dos Santos;

Idade: 50 anos;

Naturalidade: Mafra;

Profissão: desempregado;

Sepultamento: Cemitério Parque da Saudade.

4 – Ronald dos Anjos Araújo – (3 de maio)

O jovem de 23 anos foi morto a facadas pelo amigo durante uma discussão sobre uma dívida. O acusado fugiu, mas foi preso em Curitiba.

Acusado:

Nome: Leonardo Oliveira dos Santos, conhecido como “Manaus”;

Idade: 35 anos;

Naturalidade: Manaus (AM);

Profissão: desempregado;

Motivação: desentendimento/briga;

Arma do crime: faca;

Situação atual: preso.

Vítima:

Nome: Ronald dos Anjos Araújo;

Idade: 23 anos;

Naturalidade: Macapá (AP);

Profissão: vigia.

