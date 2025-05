Homicídios registrados em Brusque em 2025 superam número de casos em 2024

O número de homicídios em Brusque em 2025 já superou o total de casos registrados em 2024. Enquanto no ano passado foram quatro assassinatos, até o dia 5 de maio deste ano já foram cinco.

O primeiro homicídio registrado este ano foi o assassinato de Samuel de Jesus Constantino, de 21 anos, no dia 6 de fevereiro. O autor do crime é o proprietário da pizzaria Pizza na Pedra do Alex.

O caso aconteceu em frente à própria pizzaria, na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque. O jovem morreu com um tiro na cabeça após ser amarrado pelo homem. Segundo o advogado Sérgio Bernardo Júnior, o crime foi causado por uma “situação tensa”, pois o jovem tentou furtar o local.

Ainda em fevereiro deste ano, Waldinei Dias, de 31 anos, foi morto na saída do estacionamento de uma casa de shows no bairro Primeiro de Maio na madrugada do dia 15.

Waldinei comemorava seu aniversário quando um amigo ofereceu flores a uma mulher, gerando um desentendimento com o companheiro dela.

O suspeito deixou o local, voltou armado com uma faca e atacou Waldinei na saída da casa de shows. A vítima morreu no local. Um dia depois, o suspeito do crime foi preso.

Homicídio no Thomaz Coelho e feminicídio no Limeira

Já no dia 21 de março foi registrado o terceiro homicídio. Um homem sem documentos foi assassinado com facadas por outro no bairro Thomaz Coelho.

Moradores relataram que a vítima foi atacada após uma discussão com o agressor, e há indícios de que ambos estavam embriagados.

Terezinha Soares Moreira, de 43 anos, foi assassinada por Vanderlei Pedroso Pereira, seu companheiro, com quatro facadas no bairro Limeira no dia 29 de abril. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Ele havia sido condenado a 20 anos de reclusão pelo homicídio de Marlete Oneda, sua ex-companheira, em 2013, e também tentou assassinar outra ex-companheira em 2010. Todos os crimes foram cometidos com faca. Após cometer o crime, o suspeito fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul.

O último homicídio registrado em Brusque até a publicação desta matéria foi o de Ronald dos Anjos Araújo, de 23 anos, morto a facadas pelo padrasto no dia 3 de maio.

Ronald foi até a casa de um familiar para pegar uma bicicleta sem permissão, o que gerou uma discussão. Segundo a mãe da vítima, após tentar intervir, ela ouviu novos barulhos e foi informada pelo autor que ele havia matado seu filho. O suspeito fugiu após o crime e, até a publicação, não foi localizado.

Homicídios em 2024

O primeiro crime registrado no município no ano passado foi no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, Valdinar Rodrigues da Silva, que morreu após ser vítima de facadas no bairro São Pedro.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 23h e já encontrou o homem morto. Um vizinho, que foi o comunicante, informou aos policiais que ouviu um pedido de socorro vindo do apartamento do vizinho. Ao chegar lá, encontrou ele caído no chão.

Depois, no dia 22 de fevereiro, Edinei da Maia foi vítima de uma emboscada em Vidal Ramos armada pela esposa, Elisa Zierke dos Passos da Maia. Ele havia saído de Brusque na madrugada daquele dia para ir até o município fazer o orçamento de um túmulo. A esposa chegou a dar entrevistas à imprensa afirmando que ele estava desaparecido.

Chegando em Vidal Ramos, ele foi rendido e levado até para o local de mata, que fica na região limite entre Brusque e Canelinha. Lá ele foi executado com golpes, dos quais não foram possíveis identificar os instrumentos utilizados nas agressões.

A cova da vítima já estava aberta dias antes e, inclusive, os criminosos fizeram um churrasco no local. Sete envolvidos no crime foram presos, incluindo Elisa. Todos irão a júri popular.

Dois assassinatos no mesmo dia

Por fim, no dia 30 de dezembro, dois homicídios foram registrados. O primeiro foi o do menino Thales Brito Lima, de 5 anos, assassinado pelo próprio pai no bairro Souza Cruz. Após matar o filho, o homem tentou matar a esposa e depois cometeu suicídio.

Após a esposa pedir o divórcio de forma consensual, o homem fingiu aceitar, mas a atacou com facadas pelas costas, surpreendendo-a.

Em seguida, ele agrediu o filho de 5 anos, que tentou se defender, mas não resistiu. A mulher sobreviveu e chamou ajuda, e a polícia concluiu que o crime foi motivado pela não aceitação da separação.

Já o segundo assassinato foi de Edjorge Galvão, de 32 anos, no Centro. Ele foi morto a facadas após uma série de discussões com moradores de um conjunto de kitnets, incluindo xingamentos à esposa de um dos agressores.

Ele tentou fugir após ser atacado, mas foi espancado e golpeado novamente antes de morrer em um terreno próximo. Três suspeitos, de 19, 21 e 22 anos, foram identificados e presos em diferentes estados. Eles são padrasto, enteado e primo, naturais do Pará.

O jovem de 21 anos foi o autor do crime e esfaqueou a vítima. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil.

