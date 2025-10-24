Hora de reestruturar

Com o Campeonato Catarinense marcado para começar no dia 7 de janeiro, a corrida no mercado para reforçar as equipes está a toda, e o Brusque tem algumas dúvidas para serem respondidas. A primeira já temos resposta: Bernardo Franco foi para o Botafogo da Paraíba e o clube terá que ir atrás de outro nome. Entre muitas opções no mercado, é necessário identificar o perfil ideal, e não cair em alguns erros que a gente viu.

Depois vem o plantel, com a saída certa de muitos atletas, alguns importantes, como o caso de Everton Alemão, Alex Ruan e aqueles remanescentes do tempo da diretoria associativa. Tenho a percepção que o clube falhou em escolhas feitas com um pouco de falta de conhecimento do mercado nacional, que tem uma dinâmica bem diferente da Europa. É necessário conhecer bem o “nosso canto” para montar um time competitivo. Em 2025, várias apostas erradas foram feitas.

Esse espaço entre esta temporada e a próxima será decisivo para responder aquela que é a mais importante pergunta de todas: essa SAF chegou aqui para montar time competitivo e buscar títulos ou só pra fazer vídeo de eventuais promessas que poderão ou não vingar? Essa é a principal dúvida que o torcedor tem hoje, junto com a novela do gramado que não tem novos episódios.

Silêncio

Enquanto Brusque e Carlos Renaux estão de férias, com previsão de voltarem aos trabalhos na segunda quinzena de novembro, não há novidade sobre o gramado do estádio Augusto Bauer, que se encontra interditado pela Federação Catarinense de Futebol. A coluna apurou que o comando da SAF do Brusque fez uma proposta para “rachar” a conta da troca do piso com o Renaux, mas a diretoria do Vovô teria rechaçado a oferta. E aí, vão deixar até quando pra resolver? Ou será que vamos ter que ver os dois times se enfrentando em outra cidade?

No JEC

O ex-executivo de futebol do Brusque e atual vereador André Rezini deverá assumir o comando do barco do Joinville após o final da Copa Santa Catarina. Conversei com ele, que limitou a dizer que “não poderia falar muito” sobre o assunto. Torcedores do JEC e colegas da imprensa me procuraram para ter informações sobre o trabalho dele. Tenho certeza que ele poderá fazer lá um trabalho melhor do que está acontecendo hoje por lá, desde que a diretoria ofereça condições. Diga-se de passagem, a própria SAF do Brusque poderia pegar algumas dicas com ele, uma vez que o “scout” atual dos portugueses errou demais nas indicações neste ano.

Renaux

O Carlos Renaux está atrás no mercado e, principalmente, de parcerias e dinheiro para montar um time competitivo para o Campeonato Catarinense, que tem um regulamento que complica ainda mais as coisas. A coluna ouviu que a reformulação deve ser bem grande em relação ao time da Série B deste ano. Não será surpresa se poucos jogadores campeões da segundona ficarem.