Um jardim em Brusque vem chamando a atenção pela beleza e cuidado com que é mantido. O espaço, repleto de flores e cores vivas, transmite uma sensação de tranquilidade a quem o observa.

No bairro Ponta Russa, a área externa da casa de Maria Helena Monfardini, de 66 anos, é cercada por esse cenário harmonioso, resultado da dedicação diária e do carinho com que ela preserva cada detalhe.

Viúva de Ângelo Monfardini, ela encontrou na jardinagem não apenas um passatempo, mas uma forma delicada de manter viva a harmonia que sempre marcou sua vida.

O belo jardim

Com efeito, o quintal de Maria Helena é mais do que um simples conjunto de flores e hortaliças — é uma extensão de sua própria alma.

As hortênsias, em tons que variam do azul profundo ao lilás pálido, assumem o protagonismo e chamam a atenção de quem passa pela rua, compondo uma paisagem que parece saída de uma pintura.

Um jardim familiar

No entanto, por trás de tanta beleza há também cuidado, dedicação e uma parceria silenciosa.

É o genro, Gilson Luís Wolf, quem então auxilia na limpeza e na manutenção do espaço, garantindo que cada detalhe se mantenha impecável, como Maria Helena gosta de ver.

Jardim além do preço

Nesse contexto, o belo córrego que contorna a propriedade completa o cenário com uma sinfonia natural.

O som da água correndo entre as pedras, misturado ao canto das aves ao amanhecer, cria uma atmosfera de serenidade que, segundo ela, não tem preço.

“Não troco este lugar por dinheiro algum”, costuma dizer, com o olhar tranquilo de quem aprendeu desde cedo a valorizar as coisas simples.

Plantas e estátuas

Ademais, o jardim não se resume às hortênsias.

Há ali uma variedade de plantas que traduzem a paixão de Maria Helena pela natureza — samambaias, roseiras e folhagens de diferentes texturas dividem espaço com delicadas estátuas de animais.

Além disso, figuras humanas que seguram vasos acrescentam um toque clássico que remete aos jardins antigos.

Cada canto guarda um símbolo, uma lembrança, um fragmento da história de uma mulher que, mesmo diante da saudade, fez da vida um contínuo florescer.

Sendo assim, o que se revela nesse espaço vai além de uma casa adornada por flores, pois representa um retrato fiel da sensibilidade de Maria Helena, que conversa com as plantas como quem dialoga com velhos amigos.

Suas mãos, marcadas pelo tempo, cuidam de cada folha com um zelo que revela o quanto aquele espaço é parte de sua essência.

Atualmente, seu jardim permanece bem cuidado, refletindo assim, o empenho e a dedicação de quem o cultiva.

O espaço, marcado por leveza e organização, abriga uma variedade de espécies e oferece à natureza um ambiente propício para florescer.

Para ela, o espaço vai além de um simples passatempo, funcionando como uma maneira de preservar memórias e manter viva a conexão com a terra.

