Hospedagem de ministro do STF em Florianópolis mobiliza oito seguranças em condomínio residencial

Segurança “suprema”

Noutros tempos, a permanência de um ministro de Estado, no caso o “supremo” Edson Fachin, domingo à noite, num apartamento residencial central de Florianópolis, talvez levaria seus moradores a homenageá-lo, na chegada ou saída. O que se viu: desde o início da noite oito seguranças monitoravam a entrada e saída de moradores, porém sem importuná-los, postando-se junto ao portão de entrada e nos elevadores. Quem fosse à sacada ver o que acontecia, era alvejado por olhares pouco amistosos. Os dois portões de acesso às garagens tiveram que permanecer abertos o tempo todo, “por medida de segurança”.

Filme x ideologia

Cinco milhões de brasileiros já assistiram o filme “Ainda Estou Aqui”, com arrecadação de R$ 102,3 milhões, mesmo em cidades nitidamente bolsonaristas, como Joinville e Blumenau. Mesmo com um ensaio de boicote, que não foi adiante em várias delas, sucesso mesmo, em SC, a película, que concorre ao Oscar em três categorias, está fazendo em Balneário Camboriú. Conforme a Agência Nacional de Cinema (Ancine) é a quarta cidade brasileira com mais expectadores que foram ver o longa-metragem em relação à população, 11,6%. Florianópolis está em sexto lugar, com 10,1%.

Chegando

O Ministério do Turismo divulgou ontem que em janeiro deste ano, 1.483.669 turistas internacionais desembarcaram no Brasil, número que corresponde a um salto de 55%, em comparação com o mesmo período de 2024. De acordo com o levantamento, Rio Grande do Sul, Paraná e SC receberam, juntos, 924.138 visitantes de outros países, ou 62% do total que chegaram ao Brasil no primeiro mês deste ano.

Negacionista radical

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que está grávida, continua uma negacionista radical. No último domingo foi a estrela de uma manifestação, em Pomerode, contra a obrigatoriedade da vacinação da covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos. Na semana passada ela protocolou na Câmara dos Deputados o projeto de decreto legislativo 486/2024 , que propõe impedir a exigência da imunização para crianças.

Contra Florianópolis 1

O Movimento Floripa Sustentável, constituído por 46 entidades da comunidade catarinense, emitiu nota para lamentar decisão do desembargador federal Roger Raupp Rio, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que suspendeu o processo de licenciamento ambiental do Parque Urbano e Marina de Florianópolis, na Avenida Beira Mar Noite. Conforme o despacho, o Ibama deverá assumir a análise documental e manifestar-se sobre a obra.

Contra Florianópolis 2

O movimento diz que “é difícil compreender por que, após seis anos de processo de licenciamento no IMA-SC, os documentos retornarem ao Ibama, que já reiterou não ser de sua competência esse tipo de licenciamento ambiental, e indicou que o órgão apropriado é, de fato, o IMA”. Tal reversão de expectativa ocorre exatamente quando se aguardava a assinatura da ordem de serviço para o início da construção do parque, um sonho acalentado há mais de 40 anos.

Baderna burocrática

O senador Esperidião Amin (PP-SC) pediu em plenário que seja votado o projeto de decreto legislativo 717/2024, de sua autoria, que suspende as demarcações de terras indígenas em duas localidades de SC. Argumenta que os decretos que homologam as demarcações, editados no início de dezembro passado, não seguem as determinações da Lei do Marco Temporal (Lei 14.701, de 2023). O senador diz ainda que famílias de agricultores da região têm títulos de propriedade há mais de um século.

Discurso gasto

A política nacional parece uma daquelas novelas mexicanas intermináveis, e chatas. É mais que previsível que Lula vai propagandear que, apesar de todas as dificuldades de seu governo, melhor isso do que um golpe militar. E Bolsonaro volta à cena política para se dizer vítima de uma conspiração e iniciar campanha para emplacar um candidato de extrema direita, se não ele próprio ou um dos mimados filhos.

Não consta

Levantamento feito pela “Folha de S. Paulo” mostra que 110 deputados e senadores concentraram, sozinhos, emendas enviadas a municípios de prefeitos aliados que terminaram reeleitos em 2024 e que, portanto, podem ajudar em suas campanhas em 2026. Detalhe: nenhum congressista catarinense fez parte deste obsceno butim.

Gemada

Bem que o ministro “supremo” pode-tudo Alexandre de Moraes poderia dar 48 horas para Lula determinar uma redução no preço do ovo, custe o que custar.