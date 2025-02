Hospital Azambuja adquire equipamento mais moderno da região para exames cardíacos

O Hospital Azambuja adquiriu um novo aparelho de tomografia e um novo equipamento de hemodinâmica, que devem chegar dentro de 120 dias. Os novos equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares. O equipamento de hemodinâmica foi viabilizado com recursos enviados pela senadora Ivete Appel da Silveira, enquanto o tomógrafo foi adquirido com recursos de emenda do deputado federal Gilson Marques.

O hospital já conta com um tomógrafo e um equipamento de hemodinâmica, mas, com a crescente demanda nesses setores, a ampliação se tornou essencial.

“A chegada desses novos aparelhos vai nos permitir expandir significativamente a oferta de exames e procedimentos, reduzindo o tempo de espera e aumentando a qualidade dos serviços prestados”, destaca o diretor técnico do hospital, Eugênio José Paiva Maciel.

Ele explica que a tomografia computadorizada é um exame fundamental para diagnósticos rápidos e precisos em diversas especialidades, como neurologia, ortopedia, cardiologia, entre outras.

“Com um segundo tomógrafo, teremos mais capacidade para atender emergências e pacientes internados, além de garantir maior eficiência nos agendamentos”, afirma.

Tomógrafo mais moderno da região

Segundo o diretor técnico, o novo tomógrafo é o mais moderno da região. Trata-se de um equipamento avançado, com tecnologia de 64 canais, permitindo exames de alta precisão.

Além disso, ele realiza exames cardíacos, algo que Brusque ainda não oferece. Atualmente, os pacientes precisam se deslocar para outras cidades, como Blumenau ou Florianópolis, para esse tipo de exame.

Na área de hemodinâmica, que já realiza exames e procedimentos minimamente invasivos para tratamento de doenças vasculares, cardiovasculares e neurológicas, a aquisição de um novo equipamento representa um avanço expressivo.

“A estrutura atual já oferece um alto padrão de atendimento, mas com essa ampliação conseguiremos aumentar nossa capacidade de realizar procedimentos, beneficiando ainda mais pacientes”, ressalta o médico.

Investimento no futuro da saúde regional

O gestor hospitalar Gilberto Bastiani enfatiza que as aquisições de ambos os equipamentos visam atender à crescente demanda da comunidade e garantir um atendimento mais eficiente.

“A modernização da estrutura do Hospital Azambuja acompanha o crescimento da região e a necessidade de oferecer serviços cada vez mais ágeis e resolutivos. A chegada desses novos equipamentos representa um avanço importante para a instituição e para toda a população atendida por nós”, destaca.

“Sabemos que, muitas vezes, as pessoas precisam se deslocar para outras cidades em busca de exames e tratamentos especializados, o que pode ser um grande desafio. Com a chegada desses novos equipamentos, estamos não só ampliando nossa capacidade de atender, mas também oferecendo a tranquilidade de que a saúde da nossa comunidade pode ser cuidada aqui mesmo, com a eficiência e a atenção que cada paciente merece”, complementa.

