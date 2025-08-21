Hospital Azambuja alerta para prática de golpes no WhatsApp com nome da instituição

O Hospital Azambuja divulgou um alerta sobre a prática de golpes com o nome do hospital. Os golpes têm sido realizados por meio do WhatsApp.

Conforme a instituição, recentemente, familiares de pacientes têm sido alvo de mensagens e ligações telefônicas de indivíduos desconhecidos, os quais se apresentam de maneira fraudulenta como médicos ou membros da equipe de profissionais de saúde.

Esses criminosos informam sobre supostos “estados graves” dos pacientes, alegando a necessidade urgente de exames e procedimentos médicos. Em seguida, solicitam pagamentos, mencionando valores a serem transferidos via Pix como forma de transação.

“O Hospital Azambuja ressalta que tal conduta constitui um golpe e, portanto, orienta a população a não compartilhar informações pessoais, nem realizar qualquer tipo de transação financeira com desconhecidos. O hospital reforça que jamais solicitará pagamentos ou informações financeiras através de redes sociais ou ligações telefônicas”, disse o hospital, via nota.

Em casos de indivíduos vitimados por golpes digitais semelhantes, a instituição recomenda que um boletim de ocorrência seja registrado. “Desta forma, contribuirão para as investigações e ajudarão a evitar que outras pessoas sejam prejudicadas por tais práticas criminosas”.

