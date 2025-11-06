Hospital Azambuja apresenta projetos durante visita a Brasília

O provedor do Hospital Azambuja, Ingo Fischer, e o vice-diretor administrativo, Gilberto Bastiani, estão em Brasília cumprindo agenda institucional junto com deputados e senadores. A comitiva do hospital tem como objetivo apresentar os projetos realizados e futuros da instituição, além de agradecer o apoio recebido por meio de emendas parlamentares e parcerias.

Entre os projetos em andamento e previstos para 2026, estão novas etapas de ampliação e modernização do Pronto-Socorro, com melhorias estruturais na sala de espera, área de triagem, consultórios e leitos de observação. Além disso, está prevista a expansão e atualização do Centro de Imagens, que contará com novas salas de tomografia e raio-X e a ampliação do Espaço Mulher.

Durante a agenda em Brasília, os representantes do hospital foram recebidos por diversos parlamentares catarinenses, entre eles os senadores Esperidião Amin, Ivete Appel da Silveira e Jorge Seif, e os deputados federais Ana Paula Lima, Ismael dos Santos, Valdir Cobalchini, Gilson Marques, Zé Trovão e Daniela Reinehr, que reafirmaram o apoio aos projetos do Hospital Azambuja.

Segundo Ingo Fischer, a visita é uma oportunidade para fortalecer o diálogo com o poder público e destacar a importância do trabalho conjunto em prol da saúde.

“O Hospital Azambuja é uma instituição que cresce com o apoio da comunidade e dos nossos representantes. Esses encontros permitem reforçar laços e buscar novos caminhos para ampliar o atendimento e melhorar a infraestrutura, beneficiando diretamente toda a região”, destaca.

O vice-diretor administrativo Gilberto Bastiani reforçou que os projetos apresentados fazem parte de um planejamento contínuo voltado à melhoria da estrutura hospitalar.

“O Hospital Azambuja tem um olhar constante para o futuro. Em 2026, queremos consolidar novas etapas de ampliação e modernização, garantindo uma estrutura cada vez mais completa, com qualidade e acolhimento para toda a população”, afirma.

Também na agenda de trabalho, a comitiva tratou com os parlamentares sobre a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), inaugurada há um ano e que aguarda a habilitação federal para o início dos atendimentos.

“Tenho certeza de que teremos, muito em breve, a publicação da portaria do Ministério da Saúde liberando o tão esperado serviço de oncologia no Hospital Azambuja, com a habilitação da nossa Unacon. Um passo importantíssimo para atender a demanda de pacientes da nossa cidade e região que enfrentam esta doença muitas vezes tão devastadora”, afirma o provedor Ingo Fischer.

Leia também:

1. Homem é preso após dar socos no rosto da ex-companheira em Brusque

2. Motociclista tenta fugir de abordagem da PM, em Brusque, mas acaba preso após perseguição

3. MP-SC nega novo pedido de moradores para investigar construção de UBS do Centro de Brusque

4. Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Brusque, Guabiruba e Botuverá

5. Padre Anderson Pitz celebra em Brusque e atrai multidão em noite marcante

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

