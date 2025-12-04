Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) recebeu no dia 1 de dezembro, em sua reunião de diretoria, os representantes do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital Azambuja). O encontro teve como objetivo a apresentação do panorama sobre a atual gestão hospitalar, com dados dos últimos anos, projetos em andamento e perspectivas para o futuro.

Na reunião, estiveram presentes o diretor clínico do Hospital de Azambuja, Dr. Eduardo Ballester; o intensivista, diretor-técnico e chefe da UTI do hospital, Dr. Eugênio José Paiva Maciel; o vice-diretor administrativo e gestor do Hospital de Azambuja, Gilberto Bastiani, e o gerente de Recursos Humanos do hospital, Marcílio Cesar Ghislandi.

O Hospital Azambuja completou 123 anos em 2025 e atualmente possui 236 leitos, conta com 362 médicos no corpo clínico e 902 colaboradores. Foram apresentados dados dos atendimentos realizados nos últimos cinco anos e o aumento dos mesmos, bem como as habilitações, realizadas desde 2021 até agora, que contribuíram para a ampliação dos atendimentos e as áreas de atuação do Azambuja.

“Nosso objetivo é trabalhar para que a população seja atendida no nosso hospital e não precise se deslocar para outras cidades em busca de atendimento. Com esse intuito, o Hospital Azambuja conseguiu trazer vários serviços novos e, nos últimos anos, deu um salto em crescimento tecnológico e expansão, desde a parte física até de pessoas, já que hoje são 1.200 colaboradores entre profissionais gerais e equipe médica”, comentou o diretor administrativo e gestor da instituição.

Os representantes do hospital também apresentaram projetos desenvolvidos nos últimos cinco anos, para melhorias, reformas e ampliações, como a reforma da recepção de internação e no pronto-socorro, hemodinâmica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pronto atendimento obstétrico e reforma do ambulatório adulto e pediátrico. Ampliação da UTI neonatal com 16 leitos, salas cirúrgicas, reformas dos leitos de SUS, setor da Oncologia.

Projetos futuros incluem a estação de tratamento de efluentes, continuidade das obras da nova torre, ampliação do estacionamento de funcionários, reforma dos quartos privativos e nova ala de internação, ampliando o número de leitos.

“Nossa grande luta agora é o credenciamento do serviço de oncologia para o hospital, tão necessário para a nossa cidade. Por mais que os pacientes sejam bem atendidos em outros municípios, o deslocamento para outras cidades, longe de sua casa, é muito ruim. Então, a ideia do hospital é que a população sempre fique o mais próxima da sua residência para realizar os procedimentos necessários”, pontuou Bastiani.

A aquisição de novos equipamentos, como aparelho para exames de densitometria óssea, nova tomografia computadorizada de 64 canais, nova hemodinâmica e robô Da Vinci (que já realizou 82 cirurgias, desde abril deste ano, de diversas especialidades) foram alguns destaques da noite.

“Os equipamentos que o hospital está adquirindo hoje, são de última geração. O hospital está em uma fase de crescimento de qualidade. É um hospital SUS que está fazendo cirurgia robótica, que vai abrir o setor de oncologia. E isso nos deixa muito felizes. Crescemos com qualidade, com o apoio do empresariado da cidade, e somos reconhecidos por médicos da região. Acabamos de firmar um intercâmbio com a Alemanha em busca de tecnologia para cirurgia cardíaca e residentes em terapia intensiva, o que nos deixa muito felizes”, destacou o Dr. Eugênio.

Outro assunto abordado foi em relação à formação de uma casa de acolhimento na cidade, para receber pacientes e familiares que chegam ao município para cirurgias ou tratamentos realizados pelo Hospital Azambuja. A Acibr, por meio do diretor de assuntos comunitários da entidade, padre Silvano João da Costa, que visitou a Casa São José, em Jaraguá do Sul, e o modelo implantado pelo Hospital Marieta, em Itajaí, e pelo Hospital Regional, em São José, ficou à disposição para contribuir com o projeto.

“À medida que o hospital se fortalece e, em especial, com o início do serviço de oncologia, não queremos que pacientes e familiares que venham ser tratados aqui, por não terem condições de pagar um hotel, fiquem sem ter para onde ir. Durante a conversa, o hospital demonstrou seu interesse, e temos muitos empresários também dispostos a ajudar para que isso aconteça, além de associações religiosas que também querem contribuir para essa casa, de forma conjunta”, enfatizou Sassi.

Por fim, o gestor do Hospital Azambuja agradeceu o convite e enalteceu a importância da parceria com as entidades brusquenses. “Ficamos muito felizes em trazer esses números e os projetos do hospital para todo o empresariado de Brusque e região, até porque, aqui na Acibr, são mais de 900 empresas associadas. E é muito gratificante para o hospital demonstrar na prática também como é realizado o nosso trabalho, para as pessoas entenderem tudo o que foi feito e o que ainda precisa evoluir”, pontuou Bastiani.

“Sabemos que a saúde é um dos pilares de desenvolvimento. Já tínhamos ciência da boa administração do Hospital Azambuja e hoje vimos de forma mais específica esse trabalho, que cada vez mais amplia seu atendimento na nossa comunidade. Estamos à disposição para sempre caminharmos juntos e poder fazer o lobby necessário para que as coisas se tornem ainda melhores”, finalizou o presidente da Acibr, agradecendo a presença dos representantes do hospital.

