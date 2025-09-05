Hospital Azambuja é vítima de fraude envolvendo desvio de doações feitas por consumidores via conta de luz

O Hospital Azambuja é vítima de esquema de captação e desvio de doações feitas por consumidores via conta de luz, que deveriam beneficiar hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 5, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Brusque.

Além de Brusque, também estão sendo cumpridos mandados em Joinville, Blumenau, e Florianópolis. Ao todo, três prisões foram realizadas. Não foi divulgado onde as prisões ocorreram.

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque prestou apoio à Delegacia de Investigação Criminal de Joinville no cumprimento de ordens judiciais relacionadas a inquérito policial em andamento.

Em Brusque, foi cumprido mandado de busca e apreensão no Hospital Azambuja, ocasião em que foram arrecadados documentos de interesse da investigação.

Segundo o delegado de Joinville Rafaello Ross, empresas intermediadoras cadastram doações em faturas da Celesc e, posteriormente, migram doadores para códigos/contas ligados ao grupo investigado.

Ainda conforme Ross, entre janeiro de 2023 e julho de 2025, lançamentos somaram mais de R$ 4 milhões, com R$ 3,9 milhões destinados às estruturas investigadas e apenas R$ 885,8 mil às entidades. Os valores ainda seguem em auditoria.

“Contratos previam percentuais atípicos às empresas (casos de até 94%), reduzindo o valor final às entidades”, explica o delegado.

Na operação, foram decretadas prisões temporárias, buscas e apreensões, quebras de sigilo (de dados, telemático, bancário e fiscal) e medidas para bloquear valores até o limite de R$ 4.088.657,48.

Campanha de arrecadação

A campanha feita em parceria com a empresa de call center de Joinville, Slaviero Benefits, foi responsável por arrecadar doações feitas por consumidores da Celesc, que deveriam beneficiar o Hospital Azambuja.

O jornal O Município entrou em contato com o Hospital Azambuja para manifestação. A instituição informou que irá se pronunciar por meio de nota.

A reportagem também tentou contato com a Slaviero Benefits, porém as ligações para a empresa não foram atendidas. Em contato com a Celesc, a companhia se manifestou por meio de uma nota oficial. Leia:

“A Celesc esclarece que atua apenas como meio de arrecadação em doações via fatura de energia, repassando integralmente os valores autorizados pelos consumidores às entidades conveniadas, como bombeiros voluntários, APAEs e outras instituições que prestam serviços essenciais à sociedade.

A companhia não participa da gestão nem da destinação dos recursos arrecadados.

No caso investigado pela Polícia Civil, foram identificadas empresas que, de má-fé, ligavam para consumidores solicitando doações, mas não repassavam integralmente os valores às instituições.

A Celesc também se considera vítima, já que seu serviço foi utilizado de forma indevida, estando essas empresas atualmente sob investigação das autoridades competentes.

Importante ressaltar que, antes mesmo da operação policial, a companhia já havia adotado medidas preventivas, como reforço na fiscalização dos convênios, implementação de novos controles e envio de aviso ao consumidor sempre que há inclusão de débitos de doação nas faturas — ações que ampliam a transparência e permitem identificar eventuais irregularidades.

A Celesc vem colaborando com a Polícia Civil desde o início das investigações e reforça que o consumidor pode cancelar ou rever sua autorização de doação a qualquer momento pelos canais oficiais da companhia.

A Celesc reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a confiança da sociedade.”

