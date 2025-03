Hospital Azambuja realizará bazar com peças apreendidas pela Receita; veja data, horário e orientações

No dia 5 de abril, um sábado, o Hospital Azambuja realizará mais um bazar com peças apreendidas e doadas pela Receita Federal. O evento acontecerá entre 8h e 18h.

O endereço do bazar será na rua Azambuja, 1076, no Seminário Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes. A renda será revertida para os projetos de melhorias do hospital.

Entrada

A entrada é gratuita e por ordem de chegada, com distribuição de senhas. São 20 vagas a cada 30 minutos. O limite é de R$ 2,5 mil por CPF.

Formas de pagamento

O bazar aceitará Pix, dinheiro e cartão de débito e crédito. O pagamento pode ser parcelado em até dez vezes, com parcela mínima de R$ 50.

Pode ou não pode?

– A entrada é permitida para maiores de 18 anos, com apresentação de documento oficial com foto, RG e CPF;

– A venda é permitida somente para pessoa física, ou seja, não é possível adquirir itens por CNPJ;

– É proibida a entrada de animais, bolsas grandes, mochilas e capacetes;

– Os produtos não podem ser revendidos, trocados, substituídos ou indenizados pelo Hospital Azambuja ou pelo doador;

– Os produtos não podem ser abertos ou testados no local;

– É proibido experimentar as peças no banheiro do estabelecimento.

Tabela de itens e quantidades máximas permitidas

