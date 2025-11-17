Hospital Azambuja recebe médicos alemães para evento sobre cirurgias cardíacas

Foi realizada na manhã desta segunda-feira, 17, no Hospital Azambuja, a abertura oficial da Jornada Brasil-Alemanha em Cardiopatias Cirúrgicas, no Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux, o Azambuja.

O evento segue até 22 de novembro, com atividades em Brusque, Itajaí e Florianópolis. A programação inclui palestras teóricas, discussões clínicas e procedimentos de cirurgia cardíaca.

Destinada a cirurgiões cardiovasculares, cardiologistas clínicos e residentes, a jornada tem como propósito atualizar os participantes sobre as práticas clínicas e cirúrgicas mais modernas da cardiologia, com destaque para as abordagens minimamente invasivas, técnicas que reduzem o trauma cirúrgico, aceleram a recuperação e aumentam a segurança do paciente.

Entre os convidados internacionais que participaram do encontro estão os médicos Torsten Doenst, da Universidade de Jena (Alemanha), Hristo Kirov e Tulio Caldonazo, reconhecidos mundialmente pela atuação em cirurgia cardiovascular minimamente invasiva.

O médico Maikon Madeira, cirurgião cardiovascular do Hospital Azambuja, comentou sobre o evento. “Viemos aqui transmitir um pouco de conhecimento desse pessoal da Alemanha e também, o que é o mais importante, colocar Brusque no cenário internacional da cirurgia cardiovascular. Nós temos um hospital de grande excelência, com uma equipe muito boa, com todos os maquinários. Então hoje é um grande marco para a medicina de Brusque, é o primeiro evento internacional que a gente está tendo dentro do nosso hospital”.

Quem também esteve presente foi o vice-provedor do Hospital Azambuja, Luciano Hang. “Fico muito feliz em ver que o Hospital Azambuja segue avançando em tecnologia e ampliando sua capacidade de atendimento. Hoje contamos com um centro cirúrgico moderno, robôs, equipamentos de última geração e duas salas de hemodinâmica”.

O médico brasileiro Tulio Caldonazo, que atua na Alemanha, veio ao evento para apresentar técnicas inovadoras de cirurgia minimamente invasiva, que utilizam incisões menores e permitem uma recuperação muito mais rápida aos pacientes.

“Basicamente, são técnicas em que nós conseguimos operar os doentes por incisões menores, e os pacientes podem voltar às suas atividades normais muito mais rápido. Cerca de três, quatro dias após a cirurgia, o paciente já pode ir para casa. A ideia é ser um pontapé inicial para a equipe daqui fazer isso de uma forma rotineira”, finaliza.

