Hospital Azambuja recebe vistoria do Ministério da Saúde para habilitação do serviço de oncologia

O Hospital Azambuja recebeu, na quarta-feira, 25, a visita de representantes do Ministério da Saúde, acompanhados por equipes da Secretaria de Estado da Saúde, da Regulação Regional e do município de Brusque. A vistoria integra o processo de habilitação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que depende do credenciamento federal para começar os atendimentos à população.

Durante a visita, os técnicos do Ministério da Saúde conheceram detalhadamente o fluxo de atendimento do paciente no hospital. A programação incluiu uma apresentação institucional, exibição de um vídeo com dados sobre a estrutura da unidade, além de esclarecimentos sobre a atuação da equipe multiprofissional e a organização do serviço.

“Recebemos as equipes com muita responsabilidade e preparamos uma apresentação completa, com informações sobre o hospital, a estrutura física, a equipe técnica e o funcionamento do serviço de oncologia. Também esclarecemos dúvidas e realizamos uma visita técnica a todos os setores que participam do atendimento ao paciente oncológico”, relatou o gestor hospitalar, Gilberto Bastiani.

A comitiva percorreu os consultórios médicos, o ambulatório oncológico, a farmácia especializada, os quartos do SUS totalmente reformados, as UTIs, o centro cirúrgico, o ambulatório de especialidades, o Centro de Imagem e o Pronto-Socorro, entre outros setores. Segundo Bastiani, a equipe do Ministério da Saúde elogiou a estrutura da unidade e destacou a qualidade da equipe técnica.

“Eles fizeram comparações com outros hospitais do Brasil e reconheceram que a estrutura do Azambuja é exemplar. Recebemos muitos elogios quanto à organização dos ambientes, aos fluxos e à atuação das equipes de enfermagem, apoio e corpo médico”, afirmou o gestor.

Após a vistoria, as equipes envolvidas devem elaborar um relatório final recomendando ou não a habilitação do serviço.

A visita técnica faz parte de uma programação de três dias de atividades dos representantes do Ministério da Saúde na região. Na terça-feira, 24, eles participaram de reuniões com as secretarias municipal e estadual de Saúde e, nesta quinta-feira, 26, devem apresentar as conclusões da visita, com a presença do prefeito e do secretário de Saúde.

O Hospital Azambuja aguarda desde 2024 a habilitação do serviço de oncologia, cuja estrutura está totalmente finalizada e pronta para o início dos atendimentos adultos e pediátricos.

Leia também:

1. Incêndio atinge empresa e destrói três carros em Brusque

2. Brusque Basquete luta por título nacional na Arena; entrada é livre

3. O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

4. Vereadores pedem estudo para alterar legislação sobre circulação de motos elétricas em Guabiruba

5. Ciclista tem dedo amputado após ser atingido por caminhão no Rio Branco, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: