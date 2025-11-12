Hospital Azambuja será sede e realizador da Jornada Brasil-Alemanha em Cardiopatias Cirúrgicas

O Hospital Azambuja será uma das instituições realizadoras da Jornada Brasil-Alemanha em Cardiopatias Cirúrgicas: Indicações Clínicas e Abordagens Minimamente Invasivas, que acontecerá de 17 a 22 de novembro, nas cidades de Brusque, Itajaí e Florianópolis.

O evento é promovido por meio de uma parceria entre o Hospital Azambuja, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital SOS Cárdio e a Universidade de Jena, da Alemanha. A programação contará com palestras teóricas, discussões clínicas e cirurgias cardíacas, que serão realizadas no Centro Cirúrgico do Hospital Azambuja e transmitidas ao vivo para os participantes.

Voltada a cirurgiões cardiovasculares, cardiologistas clínicos e residentes, a Jornada tem como objetivo promover a atualização científica e técnica nas práticas clínicas e cirúrgicas mais modernas da cardiologia, com ênfase nas abordagens minimamente invasivas — técnicas que reduzem o trauma cirúrgico, proporcionam menor tempo de recuperação e ampliam a segurança do paciente.

Entre os convidados internacionais estão os cirurgiões Torsten Doenst, da Universidade de Jena (Alemanha), Hristo Kirov e Tulio Caldonazo, especialistas reconhecidos mundialmente em cirurgia cardiovascular minimamente invasiva.

As discussões clínicas e procedimentos práticos vão abordar desde o preparo do paciente até as técnicas de canulação periférica, abordagens mitral, tricúspide e aórtica e o tratamento de doenças coronarianas com foco em inovação e precisão.

Cirurgias no Hospital Azambuja

Durante a etapa da Jornada em Brusque, nos dias 17 e 18 de novembro, as cirurgias cardíacas minimamente invasivas serão realizadas no Hospital Azambuja, pelo trio de cirurgiões convidados e os médicos da instituição: Maikon Madeira, Mateus Bueno Bueno, Sandro Valério Fadel e José Medeiros.

Os procedimentos farão parte da programação prática da Jornada, com transmissão ao vivo para fins educacionais e de treinamento, possibilitando que médicos e residentes acompanhem, em tempo real, as técnicas aplicadas por especialistas brasileiros e alemães.

Segundo a direção do Hospital Azambuja, a participação como sede e realizador do evento reforça o compromisso da instituição com o ensino, a pesquisa e a excelência em cirurgia cardíaca, consolidando Brusque como referência regional em saúde de alta complexidade.

“É uma honra integrar um evento de tamanho alcance científico e internacional. O Hospital Azambuja vem investindo continuamente em tecnologia e capacitação, e sediar uma jornada dessa relevância confirma o papel da instituição na formação e no avanço da medicina cardiovascular”, destaca o gestor hospitalar, Gilberto Bastiani.

O cirurgião cardiovascular Maikon Madeira também ressalta a importância da troca de experiências que o evento vai proporcionar.

“Será uma oportunidade ímpar de integração entre especialistas do Brasil e da Alemanha. O professor Torsten é uma das maiores referências do mundo em cirurgia cardíaca minimamente invasiva e teremos a oportunidade de trocar experiências, discutir indicações e aprender juntos. No Hospital Azambuja nós já realizamos esse tipo de procedimento, e esse intercâmbio é uma chance de aprimorar ainda mais nosso trabalho, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a qualidade da assistência. Nosso objetivo é manter e ampliar esse intercâmbio nos próximos anos”, reforça.

