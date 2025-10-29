Hospital Dom Joaquim anuncia nova unidade de atendimento em Brusque

A diretoria do Hospital e Maternidade Dom Joaquim, de Brusque, anunciou a abertura de uma nova unidade ambulatorial no bairro Santa Rita.

O espaço funcionará no local onde hoje está a Clínica Santa Rita e passará a se chamar Hospital Dom Joaquim – Unidade Santa Rita, com início das atividades previsto para 1º de novembro.

Segundo a diretoria, a expansão é motivada pelo crescimento expressivo tanto no número quanto na complexidade dos atendimentos realizados na instituição.

O objetivo é ampliar o acesso à saúde e reduzir a pressão sobre o pronto atendimento do bairro Dom Joaquim.

Nova estrutura

A Unidade Santa Rita contará com 11 consultórios e oferecerá serviços em cardiologia, pediatria, fonoaudiologia e odontologia, incluindo atendimentos particulares, por convênios e via SUS.

Além de manter os serviços e profissionais já atuantes na antiga Clínica Santa Rita, o projeto prevê a inclusão de uma rede odontológica completa, com próteses, implantes, extrações e procedimentos estéticos.

O gestor do hospital, Raul Civinski, destacou que a expansão era necessária diante do aumento da demanda. Segundo ele, nos últimos anos o Pronto Atendimento do hospital passou a operar com quase o dobro da capacidade prevista na última reforma, além de absorver casos de maior complexidade, o que acabou comprimindo os espaços originalmente destinados às consultas ambulatoriais.

“Essa sobrecarga reforçou a necessidade de expandir a estrutura fora do prédio principal, permitindo que o hospital tenha uma maior gama de atendimentos especializados, reduzindo filas, otimizando agendas e melhorando a qualidade do serviço prestado”, explicou.

Civinski ressaltou ainda que a nova unidade tem como objetivo reorganizar e fortalecer a rede de atendimentos. O movimento, segundo ele, busca ampliar o número de consultas em especialidades médicas e oferecer novos serviços ambulatoriais, inclusive odontologia, em um espaço mais adequado para esse tipo de atendimento.

“A proposta é aprimorar a experiência do paciente e garantir um fluxo mais eficiente e humanizado no cuidado à saúde”, disse. Ele acrescentou que o ambulatório não contará com pronto socorro.

Sobre a relação com a Prefeitura de Brusque, Civinski destacou que o município é atualmente o principal cliente do hospital. Apesar de algumas dificuldades, ele afirma que o diálogo com a Secretaria de Saúde é constante, com o objetivo de identificar serviços que possam ser executados nesse novo formato.

“Sabemos que há demandas específicas da rede pública que podem ser atendidas por meio dessa estrutura, e estamos trabalhando para viabilizar soluções conjuntas, ajustando questões contratuais, logísticas e de custeio que precisam ser atualizadas”, afirmou.

Segundo o gestor, o objetivo é ampliar gradativamente o acesso da população aos serviços especializados.

