Hospital Dom Joaquim recebe R$ 1 milhão em emendas de Ivete da Silveira e Carlos Humberto

O Hospital Dom Joaquim, de Brusque, está na iminência de receber o depósito de emendas parlamentares. Somados, são R$ 1 milhão em recursos para o hospital. A metade deste valor já foi paga. Neste ano, a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) destinou R$ 500 mil via emenda parlamentar ao hospital.

Mais meio milhão

O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) destinou R$ 500 mil em duas emendas que serão entregues ao Hospital Dom Joaquim ainda neste ano. O vereador Valdir Hinselmann (PL) auxiliou na intermediação dos recursos.

Além disso, Carlos Humberto enviou mais R$ 500 mil ao Hospital Azambuja, com expectativa de depósito em 2026, e outros R$ 200 mil para construção de uma praça na área pública do loteamento Becker, no bairro Dom Joaquim.

“O deputado Carlos Humberto já tinha garantido o valor de R$ 250 mil [ao Dom Joaquim], que será pago agora em novembro. Solicitamos mais R$ 250 mil e ele nos garantiu o recurso. Assim, montante de R$ 500 mil será repassado ao Hospital Dom Joaquim até o final deste ano. São emendas do deputado Carlos Humberto para Brusque”, disse Valdir na sessão da Câmara de terça-feira, 4.

Promessa de visita

O deputado federal Daniel de Freitas (PL-SC) fará, em breve, uma visita ao Hospital Dom Joaquim. O parlamentar também se colocou à disposição das necessidades do hospital. A promessa foi feita a representantes da instituição em Florianópolis nesta semana.

