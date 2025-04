Hospital Imigrantes se manifesta após registro de superlotação

O Hospital Imigrantes emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 4, após registro de superlotação no local na quinta-feira, 3. De acordo com o Instituto Maria Schmitt (Imas), dono do hospital, houve uma movimentação concentrada durante a manhã.

“Houve um aumento pontual no fluxo de pacientes na área externa do hospital, especialmente no horário de abertura do ambulatório”, escreve o hospital. “A movimentação foi concentrada nesse período inicial e não se manteve ao longo do dia”, frisa.

A causa, conforme o hospital, foi a alta quantidade de veículos de várias cidades do estado, que chegaram antes de horários agendados por questões logísticas. “O hospital reforça que os atendimentos são realizados de forma organizada e distribuída ao longo do dia”.

Diversas pessoas formaram uma fila em frente ao hospital na manhã de quinta. Imagens mostram pessoas dobrando o acesso da entrada do hospital.

O Hospital Imigrantes passa por problemas de superlotação eventual desde 2024. O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) instaurou inquérito civil para apurar superlotação e lentidão nos atendimentos.

Confira nota do Hospital Imigrantes

Grande parte dessa concentração está relacionada à logística de transporte coletivo de pacientes provenientes de diversos municípios do estado, muitos dos quais chegam com antecedência significativa em relação ao horário agendado para consulta ou procedimento.

O hospital reforça que os atendimentos são realizados de forma organizada e distribuída ao longo do dia, para garantir segurança, fluidez e qualidade no acolhimento de todos.

A instituição reafirma seu compromisso com a saúde pública e com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência em cirurgias eletivas de média e alta complexidade, com papel ativo na redução das filas de espera por procedimentos especializados em Santa Catarina.

O Imas/Imigrantes segue avaliando medidas que possam ampliar o conforto dos pacientes e otimizar ainda mais os fluxos de atendimento, reforçando seu compromisso com um serviço humanizado, eficiente e resolutivo.

