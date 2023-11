Hotel de luxo à beira mar vai a leilão no Sul de SC; conheça o empreendimento e saiba valor do lance inicial

O Itapirubá, empreendimento que já funcionou como hotel de luxo situado à beira-mar em Laguna, no Sul de Santa Catarina, será leiloado no final deste mês, com um lance inicial de R$ 54 milhões.

O estabelecimento, construído em uma área de quase 60 mil metros quadrados, apresentava um lobby espaçoso, salas de jogos, escritórios, bares e boates, além de mais de 200 quartos, incluindo suítes, distribuídos em uma área construída de 15 mil metros quadrados.

Inaugurado em 1978 e desativado em 2009, o hotel oferecia também salas de reuniões, garagem, piscinas e uma quadra de tênis, porém, agora precisa de uma reforma geral, pois estava desativado desde 2009.

Está localizado a 90 quilômetros de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, e a 1,5 quilômetro da BR-101.

