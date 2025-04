Hugo Calderano já é uma lenda do esporte nacional! Ele conseguiu conquistar um título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa jogando contra os três maiores jogadores do esporte no mundo, que são chineses, um feito inédito para qualquer ser humano que não é oriental!

Não é nada, não é nada, mas é mais ou menos como o time de anões da Branca de Neve ganhar do Dream Team de basquete dos Estados Unidos. E a gente infelizmente não vê esse reconhecimento todo na mídia nacional! Repercutiu mais o empate do Flamengo com o Vasco do que esse título histórico para o esporte brasileiro, uma pena, deveria ser reverenciado! O tênis de mesa, apesar de não termos nenhum título de grande expressão mundial, é um esporte bastante praticado no nosso país. Tanto isso é verdade que em qualquer área de lazer que se preze seja em prédios residenciais, hotéis, colégios, campings, clubes, áreas de convivência de empresas, etc, sempre tem lá uma mesa de pingue-pongue.

E quem nunca jogou, não é mesmo? Me lembro que ganhei uma mesa de pingue-pongue de Natal, foi uma festa. A gente fazia campeonatos da gurizada da rua, era uma confusão só! Bons tempos, tomara que essa conquista do Hugo faça com que as crianças voltem a praticar esse esporte tão tradicional no nosso país. Mas e o pebolim, Lauritx? Aí já são outros quinhentos…

Desconstruindo os personagens da nossa infância

Falando em anões, vocês sabiam que no novo filme da Branca de Neve, não tem mais anão? Pois é, agora eles não são mais anões, são “criaturas mágicas”, segundo o pessoal lá da Disney. Será que essa turma não se cansa de inventar moda? Só faltou a Branca de Neve ser feia e a Bruxa ser bonita. Ops… me falaram que fizeram isso também… Olha, eu não duvido de mais nada, daqui a pouco aparece o Super Homem do mal nesses filmes aí, vai vendo!

Pamonha

Um dos primeiros discos de vinil que comprei na minha vida foi o do IRA!, lá em 1986. Tinha um toca-discos no meu quarto que quase toda a noite ficava ouvindo. Até recentemente, na minha playlist, sempre estavam lá algumas músicas deles. Uma vez ouvi um crítico de música falando que hoje temos alguns ídolos no rock que só são nossos ídolos porque morreram bem antes de ficarem velhos. Na época achei meio sinistro, mas hoje vendo o que está acontecendo com uns e outros por aí, acredito que ele tinha total razão!

INSS + roubo + bilhões = p…n…c. do povo

Essa fórmula é mais velha que a Salve Rainha, pelo menos aqui no país da corrupção! Desde que me conheço por gente já se ouve isso. Lembrei até daquela Jorgina, não a mulher do Cristiano Ronaldo, mas aquela umazinha que roubou aproximadamente 2 bilhões de reais do INSS, lá na década de 90. Todo ano tem uma fraude, um malho, um roubo e nada muda. Só queria saber como é que ninguém nota um rombo de 6 bilhões de reais num negócio que todo mundo diz que está praticamente falido? Será que era o mesmo contador das Lojas Americanas? Olha, não duvido!

Hora de passar uma “demão” de tinta

Você já deve ter utilizado a Rodovia Antonio Heil à noite, certo? Então já deve ter notado que ela está totalmente sem sinalização em toda a sua extensão. As faixas não aparecem mais, as placas também não e o mato toma conta em alguns lugares. Isso sem contar as trezentas e setenta e sete lombadas mal sinalizadas daqui até Itajaí. Nossas autoridades poderiam muito bem fazer um movimento para revitalização da pintura e sinalização da nossa principal rodovia, bem como uma campanha para diminuir consideravelmente as lombadas em todo a sua extensão. Vamos bater de novo no absurdo que é a quantidade de lombadas entre a Panificadora Sodepan e o Motel Deorum. Se um ET chegasse aqui hoje, ele iria rir da nossa cara, porque não tem lógica nenhuma que justifique um negócio daquele ali!

Prêmio

Lá em Blumenau existe a premiação do Blumenauense do ano, em Floripa tem o troféu do Manezinho da Ilha, aqui em Brusque bem que a gente poderia ter um prêmio assim, poderia se chamar o Marreco de Ouro. Tem uns aqui que iriam ganhar todo ano, tá!

Reclame aqui!

Você já notou que nós nascemos para reclamar das coisas? O ser humano já tem a mente programada para reclamar de tudo desde neném, quando a gente já começa a reclamar porque está com fome ou está cagado. Quando você é guri pequeno, a sua mãe te serve aquela comida que você gosta, mas exige que você coma junto aquela beterraba no meio do arroz e o que você faz? Reclama! Na adolescência você só tem que ir pra aula e estudar, não precisa pagar nenhum boleto, não precisa fazer nada além disso, mas reclama um monte! Na juventude você está com seus amigos tomando aquele cubinha safado, o seu amigo traz Pepsi no lugar da Coca-cola e você também reclama pra mais de metro. Já adulto você casa e aí… sim, você só reclama! Quando fica idoso então, Deus me livre e guarde, é força de reclamar! Dito isto, essa semana me peguei reclamando de um negócio junto com outros amigos e no meio da minha própria reclamação pensei comigo, que m… é essa que eu estou falando? Mas é como falei ali no começo, a gente nasceu para reclamar e eu faço parte disso também desde nascença, infelizmente!

Papa Francisco

Essa semana faleceu o Papa Francisco. Tive o prazer de vê-lo ao vivo, a poucos metros de distância, em julho de 2013, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando ele aqui esteve. Realmente, ficar perto de um Papa é uma experiência sem explicação, uma energia sem tamanho, algo que provavelmente nunca mais vou conseguir realizar na minha vida. Talvez só quando encontrar com ele lá em cima, isso se eu for pra lá, não é mesmo! Só uma passagem do Papa com relação a carros, que é um assunto que eu gosto: em 2017 ele ganhou um automóvel esportivo Lamborghini Huracán personalizada para ele, na cor branca. Ele leiloou esse carro por quase 1 milhão de dólares e doou todo o valor para a caridade, incluindo obras no Iraque. Vamos ver agora quem vai assumir em seu lugar e torcer para que seja uma pessoa que preze pela paz e pela simplicidade, assim como ele sempre foi!

Sabedoria Butecular

“Meu sonho na juventude: ser velho e rico. Metade já consegui!”

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai para os aniversariantes Guilherme Jeworowski , Patrícia Souza, Andinho Fischer, Zequinha Heil (Junior), Marcelo Beuting, Marcos Comandolli, César Meirelles, Carlos Eduardo Pieper, Marquinho Merico e em especial pro Mateus Prates. Bom final de semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser!