Humorista Danilo Gentili se apresentará em show de comédia em Brusque; saiba quando

O apresentador de televisão e comediante, Danilo Gentili, se apresenta em Brusque no sábado, dia 25. O espetáculo de stand-up comedy será realizado no Auditório São Luís Gonzaga, às 20h30, com classificação etária de 16 anos.

Os ingressos são divididos em dois tipos: o setor VIP e a plateia. O setor VIP compreende as primeiras 230 cadeiras do auditório, enquanto a plateia inclui todas as demais cadeiras. Eles podem ser adquiridos no site da Blueticket.