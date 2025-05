Humorista do Pânico, Rogério Morgado fará show de stand-up em Brusque em maio; saiba como comprar ingressos

O humorista Rogério Morgado, conhecido por sua participação no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, retorna a Brusque no dia 30 de maio para um show de stand-up. A apresentação será no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), às 20h.

Os ingressos estão à venda no site Sympla, com valores a partir de R$ 35 (primeiro lote da meia-entrada). As vendas seguem até a data do evento.

O organizador, Carlos Stedile, mantém boas expectativas de público, considerando a projeção nacional do programa. Na primeira passagem de Rogério por Brusque, em agosto de 2023, os ingressos se esgotaram.

“É a segunda vez que o trouxemos para Brusque. Desta vez, tudo indica que o teatro irá lotar também. O show dura em torno de 1h30 e, quem já assistiu uma vez, tende a vir novamente, pois é sempre uma apresentação nova. É um evento para a família. Depois do show ele sempre atende os fãs”, diz.

Carreira

Além de humorista, Rogério Morgado também atua como ator, dublador, locutor e imitador. Ele iniciou sua carreira em 2005 como locutor na Rádio Energia 97, onde também participou do Programa Palhacinho.

Na televisão, foi redator do extinto Programa do Porchat até 2017, quando passou a integrar o elenco do Pânico na Band. Morgado se destacou por suas imitações e personagens autorais, como o Palhaço Enfizema, inspirado em seu avô.

Como ator, atuou ao lado de Leandro Hassum nos filmes O amor dá trabalho e Coração de Leão. Também criou a voz original de um personagem da animação Osmar, a primeira fatia do pão de forma.

Morgado participou ainda da dublagem do filme Bugigangue no Espaço, com Danilo Gentili e Maisa Silva. No canal Comedy Central Brasil, deu voz ao hamster gigante do programa El Spooky Show.

Leia também:

1. Após briga no trabalho, homem vai até casa de colega com uma faca, em Guabiruba

2. Campeonato de Futsal de Guabiruba terá 44 times e começa neste sábado

3. EXCLUSIVO – Geração de energia solar em Brusque cresce e bate recorde dos últimos sete anos

4. Show de Simone Mendes movimenta fim de semana em Brusque; confira dez coisas para fazer na região

5. VÍDEO – PMs são flagrados agredindo pessoas em situação de rua em Florianópolis; MP-SC investiga

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: