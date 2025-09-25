Humorista que gravou vídeo simulando morte de Luciano Hang fará show em Brusque

O humorista Tiago Santineli, que gravou um vídeo em que um sócio do empresário Luciano Hang é morto após ser atingido com um taco de beisebol, fará um show de stand-up em Brusque no dia 17 de outubro, uma sexta-feira. A apresentação acontecerá no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb), às 20h.

O show Tiago Santineli – Anticristo tem classificação indicativa de 16 anos e duração de duas horas. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express, a partir de R$ 50.

Repercussão do vídeo

Na época, Hang divulgou uma nota lamentando o vídeo do humorista. A produção é intitulada Patriotas Inglórios.

Ela fez parte do material de divulgação do show de comédia Antipatriotas, de Tiago. Conforme Hang, trata-se de “uma lamentável apologia ao crime, incitação à violência e ameaças”.

No vídeo, o comediante afirma: “Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota”. Em nota, Hang disse que “lamenta pelas imagens horríveis que chocam pela tamanha brutalidade”.

“Costumo sempre dizer que podemos ser concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. É muito triste ver pessoas se utilizando de meios violentos para impor pensamentos. Podemos, sim, discutir ideias para melhorar o país, manifestar nossas opiniões, mas não destilar ódio com cruéis incitações ao crime e graves ameaças de morte”, declarou o empresário.

