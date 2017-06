Hungria Hip Hop faz show em Brusque nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 9, o Óphera Casa de Eventos recebe o show do rapper Hungria Hip Hop. A abertura do evento fica por conta de Rapa do Cash. O evento começa a partir das 23h. O rapper é conhecido pelas músicas Lembranças, Provavelmente, Dubai e Quebra Cabeça.

Em Brusque, os ingressos podem ser adquiridos na Life Surf Wear, Central dos CDs, Cau7 e Posto Ipê. Já em Guabiruba os ingressos são vendidos na loja SA Fashion. Os ingressos também estão à venda nos sites www.oiingressos.com.br e www.ingressonacional.com.br. Mais informações: 997-867-173.