Ianson deixa o Brusque após mais de 200 jogos e quase sete anos no clube

O zagueiro Ianson, recordista em títulos pelo Brusque, não é mais jogador do quadricolor. A rescisão de seu contrato foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 7, junto com a do atacante Gabriel Honório. Seu contrato era válido até o fim do Brasileiro Série C.

É encerrada uma passagem de quase sete anos pelo clube. Após um curto período com a camisa do Brusque em 2016, Ianson retornou no segundo semestre de 2018, participando da conquista da Copa Santa Catarina.

Ao todo, acumula os títulos do Brasileiro Série D (2019), do Campeonato Catarinense (2022), da Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e da Recopa Catarinense (2020 e 2023). É o jogador com mais títulos pelo Brusque, ao lado do lateral-esquerdo Airton. O zagueiro de 29 anos participou também dos acessos à Série B nas temporadas de 2020 e 2023, nesta última sendo vice-campeão da Série C.

Somando suas duas passagens pelo quadricolor, Ianson tem 214 partidas e seis gols. Entre os gols, está o da classificação do Brusque à segunda fase da Copa do Brasil de 2020, na vitória em casa por 2 a 1 sobre o Sport. Outro gol marcante foi o último do jogo do acesso à Série B de 2021, no triunfo por 4 a 2 sobre o Ituano, também no Augusto Bauer.

A última partida de Ianson pelo clube foi Brusque 3×1 Hercílio Luz, em 22 de fevereiro, pela 11ª rodada do Catarinense. Saiu do banco nos minutos finais, substituindo Jhanpol Torres.

