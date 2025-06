Ianson reencontra o Brusque, mas como adversário: “vai ser um jogo especial”

A partida do Brusque contra o Tombense às 16h30 deste domingo, 15, pela nona rodada da Série C, vai marcar o reencontro do zagueiro Ianson com o quadricolor. Recordista em títulos e com 214 partidas ao longo de quase sete anos, o jogador de 29 anos mantém carinho e gratidão pelo clube. Sua nova equipe vai tentar a vitória no Augusto Bauer para encostar na zona de classificação para a próxima fase.

Este será o quinto jogo de Ianson como adversário do Brusque, mas apenas o primeiro desde sua saída, em março. No Tombense, já atuou em sete partidas, todas como titular, e está bem adaptado ao clube, que considera acolhedor e de ótima estrutura.

“Vai ser um jogo especial, ainda mais jogando no Augusto Bauer onde vivi momentos marcantes na minha carreira. Então espero que seja um grande jogo, e que vença o melhor”, afirma.

Em sete anos de Brusque, Ianson acumulou sete gols. Alguns deles foram extremamente decisivos, como o da primeira fase da Copa do Brasil de 2020, contra o Sport; e o que deu números finais a Brusque 4×2 Ituano, jogo do acesso à Série B, na mesma temporada. Ambos os gols foram marcados no Augusto Bauer.

Se o zagueiro marcar contra o Brusque neste domingo, a reação já está definida. “Muitos já estão me perguntando isso, é até um pouco engraçado. Com todo o respeito e carinho que tenho pelo Brusque não irei comemorar, mas ficarei muito feliz por um gol para ajudar meus companheiros e o Tombense.”

A saída do quadricolor não foi como Ianson queria, em meio a impasses com a diretoria, valores atrasados e receber e uma transição turbulenta entre diretorias. Passados quase três meses, não há ressentimentos.

“Fiquei um pouco sentido logo após minha saída, por tudo que vinha acontecendo no clube, e também por falta de amparo da diretoria anterior á SAF. Mas hoje, entendo que foi um processo de mudança, e que levaria um tempo até ajustarem os detalhes para conseguirem estabilizar o clube novamente. Não guardo mágoa alguma, pelo contrário: sou muito grato por tudo.”

No Tombense, Ianson reencontrou Jefferson Renan. O atacante também deixou sua marca no Brusque com passagens de 2017 a 2019 e em 2020, com 101 jogos e 14 gols marcados.

“Foi ótimo reencontrar o Jefinho depois de todo esse tempo. Ele me ajudou muito na adaptação no clube, sempre mantivemos contato. É um cara que eu gosto e admiro demais, então é muito bom ter ele junto no dia a dia.”

Ianson x Brusque

Ianson foi adversário do Brusque em quatro oportunidades antes de sua passagem pelo quadricolor de 2018 a 2025. Também atuou pelo clube na Série D de 2016.

