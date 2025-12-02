IBGE abre inscrições para processo seletivo com 17 vagas em Brusque; saiba como se inscrever
São 465 vagas para todo o estado, distribuídas em 21 municípios
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado de 465 vagas para o estado de Santa Catarina. As inscrições vão até o dia 11 de dezembro e devem ser realizadas através do site Fundação Getúlio Vargas.
A avaliação será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026, com taxa de inscrição de R$ 38,50, e a avaliação acontecerá nos 21 municípios do estado que possuem vagas deste processo seletivo.
As vagas são referentes a atuação em pesquisas econômicas e sociodemográficas realizadas pelo órgão, divididas em dois cargos: agente de pesquisa e mapeamento (APM) e supervisor de coleta e qualidade (SCQ).
Agente de pesquisas e mapeamento (APM) – 417 vagas:
Remuneração: R$ 2.676,24.
Requisito: ensino médio completo.
Prova com 60 questões sobre língua portuguesa, geografia, raciocínio lógico, informática e ética no serviço público.
Supervisor de coleta e qualidade (SCQ) – 48 vagas:
Remuneração: R$ 3.379,00.
Requisito: ensino médio completo e certidão nacional de habilitação (CNH) categoria B.
Prova objetiva com 60 questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e geografia.
Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais. O contrato é de 1 ano, mas pode ser prorrogado por até 3 anos, com jornada de 40 horas semanais.
Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).
Cidades e suas vagas:
Araranguá – 15 vagas;
Blumenau – 26 vagas;
Brusque – 17 vagas;
Canoinhas – 15 vagas;
Chapecó – 23 vagas;
Concórdia – 14 vagas;
Criciúma – 23 vagas;
Curitibanos – 14 vagas;
Florianópolis – 73 vagas;
Itajaí – 30 vagas;
Jaraguá do Sul – 20 vagas;
Joaçaba – 17 vagas;
Joinville – 30 vagas;
Lages – 17 vagas;
Palmitos – 13 vagas;
Rio do Sul – 18 vagas;
São José – 35 vagas;
São Lourenço do Oeste – 13 vagas;
São Miguel do Oeste – 14 vagas;
Tubarão – 23 vagas;
Videira – 15 vagas.
Os editais para ambos os cargos podem ser acessados na íntegra pelo site do IBGE.
