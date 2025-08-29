IBGE divulga nova estimativa da população de Brusque, Botuverá e Guabiruba

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a nova estimativa do número de habitantes dos municípios de Brusque, Botuverá e Guabiruba. Entre os estados, Santa Catarina ficou em segundo lugar no ranking nacional de crescimento com 128 mil habitantes a mais que em 2024.

Conforme o levantamento do órgão, a estimativa é que Brusque atualmente tenha 155.307 habitantes. Em Botuverá, estima-se que vivam 5705 habitantes. Já em Guabiruba o número é de 26.645.

No estado, a população catarinense está estimada em 8,18 milhões de habitantes, segundo divulgação feita pelo IBGE nesta quinta-feira, 28 de agosto. O número representa um crescimento de 1,60% com relação a 2024, com o aumento de 128,6 mil pessoas. Foi o segundo maior crescimento percentual do Brasil, ficando atrás apenas de Roraima. Com isso, Santa Catarina mantém a 10ª posição no número total de habitantes.

A Grande Florianópolis foi a região metropolitana que mais cresceu no Brasil, com um aumento de 2,24% habitantes em relação ao ano passado. Também teve destaque a capital, Florianópolis, com crescimento de 1,93%, passando de 576,3 mil para 587,4 mil habitantes. É o segundo maior índice dentre as capitais.

Além de obedecer a legislação federal (Lei nº 8.443/1992 e Lei Complementar nº 143/2013), a estimativa populacional divulgada pelo IBGE é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para fins de cálculo da distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. As estimativas da população residente para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiras têm como referência a data de 1º de julho de 2025.

Cidades mais e menos populosas

Em Santa Catarina, Joinville continua sendo o município mais populoso, com 664,5 mil. Já a cidade com menos habitantes é Barra Bonita, no extremo Oeste, com 1.642 habitantes. Itapoá foi o município catarinense que mais cresceu percentualmente (4,30%) em relação ao ano passado.

As 10 maiores cidades em número de habitantes concentram 41,1% de toda a população do estado, um total de 3,36 milhões de pessoas. Em contrapartida, a maior parte dos municípios catarinenses (33,2%) tem até 5 mil habitantes. Com relação às 10 cidades menos populosas, a maioria está localizada no Oeste e Extremo Oeste catarinenses.

Confira:

Um mapa interativo divulgado pelo IBGE mostra os números de todas os município. Acompanhe:

Metodologia para fazer o cálculo

Para o cálculo das estimativas populacionais, o IBGE utiliza a Projeção da População do Brasil e Unidades da Federação e, para os municípios, um método matemático que tem como base a população do Estado e a tendência de crescimento do município entre os dois últimos Censos Demográficos (2010 e 2022).

“É importante destacar que a população estimada é diferente da população recenseada. São dois indicadores complementares, já que a estimativa utiliza o Censo como parâmetro”, explica Roberto Kern Gomes, Superintendente do IBGE em Santa Catarina.

A alteração territorial que tenha ocorrido até 31 de abril do ano corrente também é considerada no cálculo. É o caso do município de Garuva, no Norte catarinense, que ganhou 5km² após um acordo entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Como consequência, Garuva ganhou 67 habitantes com a incorporação da nova área.

