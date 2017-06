IBGE fará Censo Agropecuário na região de Brusque

Ferramenta importante para que ações sejam desenvolvidas nos municípios, o Censo Agropecuário será realizado neste ano em todo o país. O censo reúne informações sobre os produtores rurais e as plantações de todas as cidades, inclusive Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Em Botuverá, a agricultura é mais representativa no contexto da cidade. Há produtos de uva, milho e outros vegetais. Não à toa a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri) conta com um escritório no município.

Edegar Becker, técnico em agronomia da Epagri no município, explica que os dados do Censo Agropecuário são importantes para o desenvolvimento das ações de incentivo à atividade agrícola.

A Epagri faz o trabalho de pesquisas e incentivo aos agricultores. Por exemplo, Becker está envolvido em um esforço para aumentar a plantação de uvas em Botuverá. Mas para que iniciativas como essa se tornem realidade é necessário planejamento, que, por sua vez, depende de dados técnicos confiáveis.

“Usamos os dados do Censo Agropecuário e os nossos”, diz o técnico da Epagri. Os números usados pela Epagri para o seu planejamento são retirados do Censo Agropecuário de 2006 – o último realizado -, com dados que são atualizados periodicamente levando em conta estimativas.

Políticas públicas

Guabiruba também tem uma agricultura ainda forte, com produtores de milho e de arroz, além de aipim e outros vegetais. O prefeito Matias Kohler diz que pesquisas como o censo são importantes para o planejamento da prefeitura.

“Todas as estimativas servem de parâmetro para o desenvolvimento”, afirma Kohler. Segundo ele, a prefeitura mantém diversos programas de incentivo à agricultura. O município também investe mais do que o exigido por lei na agricultura familiar.

Censo

De acordo com o chefe da agência do IBGE de Brusque, Ronaldo Luiz Pedroso, a coleta de informações do Censo Agropecuário 2017 começará em 1º de outubro em todo o país. O prazo final para esse serviço é fevereiro de 2018, mas a expectativa é terminar antes.

Pedroso diz que o objetivo é visitar todos os estabelecimentos rurais no país, sem exceção. A agência de Brusque centralizará as coletas dos municípios da região e parte do Vale do Rio Tijucas.

O Censo Agropecuário visa a obtenção de “informações sobre as diferentes práticas agrícolas, formas de ocupação da área, manejo e conservação do solo, utilização de agrotóxicos, agricultura orgânica, atividades aquícolas e disponibilidade de água no estabelecimento”, informa o IBGE.