Içarense que morreu em grave acidente em Botuverá será sepultado na Serra catarinense

Valmir Pereira Carboni, o içarense que morreu em um grave acidente na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, nesta sexta-feira, 23, será sepultado em São Joaquim, na Serra catarinense, neste sábado, 24. A Funerária Brusque realizou o atendimento.

O velório também ocorrerá em São Joaquim. Os horários ainda não foram divulgados. Valmir, que tinha 60 anos, deixa dois filhos, outros familiares e amigos enlutados.

Acidente entre caminhões e carro

O acidente envolveu dois caminhões e um carro no bairro Pedras Grandes. Segundo testemunhas, a colisão aconteceu no momento em que o caminhão carregado com calcário trafegava em direção a Brusque. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina confirmou que o acidente ocorreu após parte do semi-reboque de um dos caminhões se soltar e atingir a parte frontal do veículo em que estava Valmir. O carro que estava na rodovia no sentido Brusque a Botuverá também foi atingido na parte frontal.

