Idade das candidatas para a Realeza da 39ª Fenarreco é ampliada; confira mudança

A idade das candidatas para o concurso da Realeza da 39ª Fenarreco, em Brusque, foi ampliada, passando a ser de 20 a 30 anos. As inscrições podem ser feitas até 11 de setembro, por meio de formulário on-line.

As candidatas devem residir em Brusque há pelo menos 12 meses, medir no mínimo 1,60 m de altura e não ser casadas nem mães.

A participação nas atividades preparatórias é obrigatória. A vencedora receberá, além da faixa e coroa, ajuda de custo mensal de R$ 2 mil durante o mandato. O edital com todas as informações está disponível no site da Fenarreco.

Inscrições abertas

As inscrições para o concurso que vai eleger a rainha, a 1ª princesa e a 2ª princesa foram abertas nesta terça-feira, 12. A escolha será realizada no dia 19 de outubro de 2025, às 18h30, no palco do Pavilhão Cultural, encerrando a programação da festa.

As eleitas terão mandato de novembro de 2025 a outubro de 2026, representando oficialmente a Fenarreco e o município em eventos locais, estaduais, nacionais e internacionais. Além de promover os valores sociais, históricos, culturais e turísticos de Brusque, a realeza será porta-voz da hospitalidade e alegria que marcam a cidade.

Este ano, a preparação das candidatas ganha um reforço especial. A ex-rainha da Fenarreco 2017 e Miss Brusque 2022, Shaiani Hodecker, assume a coordenação do concurso. Ela atuará lado a lado com a realeza atual e as inscritas, trabalhando aspectos como postura, passarela, simpatia, oratória e, principalmente, o amor pela festa.

“Ser rainha ou princesa da Fenarreco não é só representar a beleza da cidade. É representar a nossa cultura, a nossa história e mostrar o quanto Brusque é feita de um povo trabalhador que sabe receber bem e com alegria. Por isso, é essencial que as candidatas gostem de pessoas, que se conectem com o público e vejam sentido no que estão representando”, afirma Shaiani.

Para ampliar o alcance da preparação, Shaiani contará com a parceria do especialista em comunicação Felipe Felipetti. O programa incluirá técnicas de postura e linguagem corporal para diferentes situações, além de treinamento de oratória, storytelling e comunicação digital.

A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, destaca a importância do papel da realeza para Brusque.

“A Fenarreco é muito mais do que uma festa: é um símbolo da nossa identidade, que leva o nome de Brusque para além das fronteiras da cidade. A realeza tem papel fundamental nesse processo, pois é ela que, com simpatia, carisma e dedicação, representa a cultura, a história e a hospitalidade do nosso povo. Queremos que este concurso seja uma oportunidade para que as candidatas cresçam pessoalmente, fortaleçam seus laços com a comunidade e se tornem verdadeiras embaixadoras da nossa cidade”.

Leia também:

1. Programa gratuito de capacitação para mulheres em SC está com vagas abertas

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 12/08)

3. Shakira pode fazer show em Balneário Camboriú

4. Brusque SAF estuda construção de estádio e procura Paysandú como opção

5. VÍDEO – Ótica do Centro de Brusque é furtada durante a madrugada e tem prejuízo de quase R$ 10 mil



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

