Identificada adolescente que morreu em acidente em Tijucas envolvendo carro de Brusque

Bianca Ribeiro Rocha, de 16 anos, foi identificada como a adolescente que morreu após um grave acidente envolvendo um carro, com placas de Brusque, e uma motocicleta na SC-410, em Tijucas, no sábado, 11.

Bianca era estagiária da Creche Municipal Durvalina Venier Serpa, em Canelinha. A prefeitura emitiu uma nota lamentando a morte dela.

Leia a nota:

“A Prefeitura de Canelinha, através da secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Juventude, lamenta e comunica com profundo pesar o falecimento de Bianca Ribeiro Rocha, nossa colega de trabalho que atuava como estagiária na Creche Municipal Durvalina Venier Serpa. Uma partida precoce, de uma jovem meiga, dedicada, responsável e que deixará saudade em todos os colegas de trabalho e nas crianças. Vai em paz querida Bianca. Que os anjos te recebam com muito carinho e que seus amigos e familiares possam ser confortados pelo amor de Deus”.

O acidente

Bianca era passageira da motocicleta, com placa de Massaranduba, no Norte Catarinense. A motocicleta era conduzida por outro adolescente, também de 16 anos, que sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital de Tijucas pelo Samu.

De acordo com a PMRv, o carro estava transitando pela rodovia quando parou no acostamento. Ao retornar para a pista, porém, invadiu a preferencial da moto, que seguia no mesmo sentido, o que causou a colisão frontal dos veículos.

A PMRv informou que a condutora do carro deixou o local antes da chegada da guarnição e não prestou socorro.

