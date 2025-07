Identificada irmã de policial militar de Brusque que morreu em acidente no Oeste de SC

Foi identificada como Bruna Weigel, de 35 anos, a irmã do policial militar Fernando Back Weigel, de 34, que morreu nesta sexta-feira, 18, em um grave acidente no Oeste catarinense.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.

O acidente envolveu um caminhão e aconteceu por volta das 11h. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma colisão frontal. Após a batida, o caminhão saiu da pista e entrou parcialmente em um açude, às margens da rodovia. O motorista e a passageira do caminhão tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.

No carro, um Ônix, estavam as três vítimas fatais: Buna, Fernando e o filho do policial, de 5 anos. Eles foram encontrados presos às ferragens e com diversos ferimentos.

