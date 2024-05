Identificada menina de 11 anos que morreu em grave acidente na BR-282, em Águas Mornas

Foi identificada como Ana Flávia Goettmann a menina de 11 anos que morreu em um grave acidente entre três carros na BR-282, em Águas Mornas, na segunda-feira, 27.

Ana residia em Angelina e estudava na Escola de Educação Básica Nossa Senhora. A prefeitura emitiu uma nota de falecimento na terça-feira, 28. Na nota, Ana é lembrada como “uma alma radiante, cheia de vida e promessas”. Ela participava dos treinos do projeto de Escolinha de Futsal desde 2023.

Leia a nota completa:

“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento prematuro de Ana Flávia Goettmann, uma jovem de apenas 11 anos, que partiu deste mundo deixando-nos imensamente entristecidos. Ana Flávia era uma alma radiante, cheia de vida e promessas, cujo sorriso iluminava os corações ao seu redor. Neste momento de dor e luto, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos de Ana Flávia. Nenhuma palavra pode aliviar a tristeza que estão enfrentando, mas esperamos que encontrem algum conforto na lembrança dos momentos preciosos compartilhados com ela. Ana Flavia partiu cedo demais, mas seu impacto e sua memória viverão para sempre nos corações daqueles que a amavam. Que sua alma encontre paz e serenidade no descanso eterno, e que sua família encontre forças para superar este momento de profunda perda. Que a luz que Ana Flávia trouxe ao mundo continue a brilhar através das lembranças felizes e do amor que ela deixou para trás. Que sua jornada além da vida seja repleta de paz e que sua presença seja eternamente sentida em nossas memórias e em nossos corações. Ana Flávia, era participante assídua dos treinos do projeto de Escolinha de Futsal desde 2023, sendo sempre uma boa amiga, sorridente e companheira. Descanse em paz, querida Ana Flávia. Sua partida deixou um vazio imensurável, mas seu espírito continuará a inspirar e a guiar aqueles que tiveram a honra de conhecê-la”.

A escola também emitiu uma nota de pesar. Ana estava no 6º ano do ensino fundamental. Ela é lembrada pela escola como “sempre sorridente e cheia de alegria.

“Nossa escola está de luto. É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida aluna, Ana Flávia, do 6º ano A. Sempre sorridente e cheia de alegria, ela deixará uma marca eterna em nossos corações. Nossas mais sinceras condolências à família e amigos. Que encontrem conforto e força neste momento difícil”, diz a nota.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 17h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a menina estava era um Spacefox, com placas de Angelina. Além dela, havia um homem de 30 anos, que conduzia o veículo, e mais dois passageiros, um menino, 8, e uma mulher, 32. Todos sofreram lesões graves.

O outro veículo envolvido era um Siena, com placas de Balneário Camboriú. O condutor era um homem de 60 anos. Havia também uma passageira de 58. Ambos sofreram lesões graves.

Por fim, o último carro era um Mobi, com placas de Lages. O condutor era um homem de 59 anos. Ele sofreu lesões leves.

Segundo a PRF, o condutor do Siena perdeu o controle do carro, rodou na via, invadiu a pista contrária e colidiu no Spacefox. Já o Mobi colidiu nos dois carros e sofreu poucos danos.

