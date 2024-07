Identificada moradora de Brusque que morreu em acidente de carro no Rio Grande do Sul

Foi identificada como Sara Cardoso, de 23 anos, a jovem que morreu em um acidente envolvendo um carro de Brusque na rodovia BR-285, no Rio Grande do Sul, na manhã do sábado, 27. Outras quatro pessoas se feriram na colisão. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (RS).

O acidente aconteceu por volta de 10h15, entre os municípios de Mato Castelhano e Água Santa, no Norte do estado vizinho.

O carro de Brusque é um Renault Logan e transitava no sentido Santa Catarina. Segundo familiares nas redes sociais, a jovem morava em Brusque.

Os feridos foram atendidos e conduzidos a hospitais da cidade de Passo Fundo.

