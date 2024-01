Identificada mulher encontrada morta dentro de casa no Vale do Itajaí

Foi identificada como Eunice Bertoldi, de 43 anos, a mulher que foi encontrada morta dentro de casa em Dona Emma, no Alto Vale do Itajaí. O caso aconteceu por volta das 18h dessa sexta-feira, 12, na comunidade de Nova Esperança e a Polícia Militar suspeita que o caso tenha sido um crime de feminicídio.

Eunice tinha dois filhos adolescentes. Quem ligou para a PM foi o cunhado da vítima. Ele contou que o próprio irmão teria cometido o crime. Até o momento da publicação desta matéria o suspeito não foi encontrado.

Crime

Quando os policiais chegaram no local perceberam que a porta dos fundos da residência estava encostada, e que algumas luzes estavam acesas. Após perguntarem algumas vezes se havia alguém na casa e ninguém responder, os agentes entraram.

O corpo da mulher foi encontrado no banheiro, com marcas de ferimento na cabeça. Ainda segundo informações da PM, o ferimento era de tiro, disparado por arma de fogo. Os agentes conversaram com vizinhos próximos, mas todos relataram não ter ouvido nenhum barulho ou ter presenciado algo diferente.

O corpo foi levado para Rio do Sul, pela Polícia Cientifica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

