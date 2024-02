Identificada mulher encontrada morta em terreno baldio em Balneário Camboriú

Foi identificado como Tereza Cristina Rufino Francisco, de 44 anos, o corpo encontrado em um terreno baldio, na manhã de quinta-feira, 22, em Balneário Camboriú. A vítima estava em situação de rua e foi achada por outra pessoa.

Tereza era natural de São Jerônimo da Serra, no Paraná, e era conhecida dos agentes de Resgate Social do município. De acordo com a Polícia Militar, não havia marcas de violência ou de crime no local. O caso ocorreu no bairro dos Estados.

Após constatarem o fato, o Setor Médico Legal foi acionado para remover o cadáver.

