Identificada mulher morta pelo próprio companheiro dentro de casa e na presença dos filhos em Blumenau

Eveline Schmitz, de 37 anos, foi a mulher morta a facadas pelo marido dentro de casa, na frente de seus dois filhos pequenos, de dois e quatro anos. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 4, no bairro Velha Grande, em Blumenau.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 22h após vizinhos escutarem gritos da mulher e de crianças. Logo depois, o homem foi visto em frente ao imóvel com as mãos sujas de sangue.

Quando a PM chegou ao local, a casa estava fechada, com as luzes apagadas e a porta trancada. Em certo momento, o homem acendeu as luzes do imóvel e os agentes constataram que ele estava pálido, nervoso e nu.

Ele demonstrou resistência em abrir a porta, mas foi convencido. A PM, então, encontrou a mulher caída no chão, ferida no pescoço causados por golpes de faca. O Samu prestou atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Embora tenha relutado em se entregar, tendo inclusive colocado um de seus filhos no colo para evitar a ação policial, com a chegada do reforço de outras guarnições, o homem acabou se entregando.

As equipes do Instituto Médico Legal (IML), Polícia Científica e Polícia Civil também foram acionadas para realizarem procedimentos.

O homem realizou exame de corpo de delito e foi levado à Central de Polícia Civil para procedimentos legais. A PM não informou a motivação do crime.

