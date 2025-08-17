Identificada mulher que morreu após ser atropelada na Antônio Heil, em Brusque

Vítima era moradora de Guabiruba

Foi identificada como Dayani Rocha Kohler a mulher de 41 anos que morreu após ser atropelada na madrugada deste domingo, 17, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 4h50 na rodovia Antônio Heil, no bairro Centro II.

Dayani era moradora de Guabiruba e trabalhava em uma empresa têxtil da cidade. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Segundo relato repassado pela Polícia Militar, momentos antes do acidente, ela teria se envolvido em uma discussão com o marido em uma casa noturna. Durante a briga, os filhos do casal tentaram contê-la, enquanto o homem conseguiu se afastar e esconder o carro.

Pouco depois, já na rodovia, Dayani teria avistado o veículo do marido e saiu correndo em direção a ele, quando acabou sendo atingida pelo automóvel que passava pela via. Ela morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi atingida por um veículo VW Gol preto, conduzido por um homem de 20 anos, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

A ocorrência também mobilizou o Samu e a Polícia Científica.

