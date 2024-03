Identificada segunda vítima de acidente envolvendo motorista embriagado no Vale do Itajaí

Foi identificado como Paulo Henrique Rodrigues, de 25 anos, a segunda vítima do acidente envolvendo um motorista embriagado na madrugada desse domingo, 17, em Timbó, no Vale do Itajaí. Paulo estava em uma moto, junto com Mateus Lima dos Santos, 23 anos, quando o acidente aconteceu.

Mateus será sepultado nesta segunda-feira, 18, em Indaial, às 10h. Não há informações de sepultamento de Paulo.

O acidente

Na manhã desse domingo, 17, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou mais detalhes sobre o grave acidente envolvendo um Gol e uma Honda CG 160, que aconteceu na SC-477, em Timbó. Conforme o relatório, o motorista do carro dirigia embriagado, quando invadiu a pista contrária e colidiu contra a motocicleta, causando a morte dos dois jovens. Ele foi preso em flagrante.

A PMRv aponta que o homem de 27 anos transitava sentido Timbó a Indaial. Então, na altura do km193, invadiu a pista contrária e causou o acidente fatal. Com o impacto, o carro parou do outro lado da pista e chegou a capotar.

Os policiais solicitaram ao motorista a realização do teste do etilômetro, o qual o mesmo voluntariamente aceitou fazer. De acordo com a PMRv, o resultado foi o valor de 0,44mg/L de álcool por ar alveolar, sendo que o resultado no visor não pode ultrapassar 0,04. Além disso, a partir de 0,34 é considerado crime de embriaguez ao volante.

Do Gol, ficaram feridas duas passageiras, de 27 e 32 anos de idade. Na motocicleta, estavam os dois homens, que morreram na hora.

Segundo a PMRv, não foi possível determinar qual dos ocupantes da motocicleta era o condutor e o passageiro. Ambos foram arremessados do veículo após a colisão e não houve testemunhas no local.

Os veículos foram removidos da via e o motorista do carro recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à Central de Polícia de Blumenau.

Leia também:

1. VÍDEO – Jardim de Guabiruba dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

2. VÍDEO – Doação de Páscoa: ação de influencer de Brusque reúne cerca de quatro mil pessoas; veja como foi

3. Eleições 2024: PL prepara candidatos a prefeito em Brusque, Guabiruba e Botuverá

4. Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia

5. Saiba quando e onde Brusque jogará semifinais do Campeonato Catarinense

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: