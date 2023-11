Identificadas as mulheres que morreram após sacada de prédio desabar, em Florianópolis

Foram identificadas como Nádia Cristina de Araújo Vieira, de 56 anos, e Maria das Dores Barcellos, de 71 anos, as duas mulheres que morreram após a sacada do terceiro andar de um prédio desabar. O caso aconteceu na segunda-feira, 20, em Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que as duas eram amigas, mas posteriormente foi constatado que as duas eram apenas amigas. Nádia e Maria foram sepultadas nesta terça-feira, 21.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 13h20 de segunda-feira. As duas estavam na sacada do terceiro andar do hostel, em que Nádia Cristina era proprietária, a uma altura de aproximadamente seis metros. Em um momento, a estrutura colapsou, ambas caíram e os escombros da sacada caíram por cima delas.

Um inquérito policial foi instaurado na 8ª Delegacia de Polícia da Capital para apurar as causas do acidente que vitimou as duas mulheres.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: