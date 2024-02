Identificadas vítimas encontradas carbonizadas em acidente entre caminhões na BR-116, no Norte de SC

Foram identificados como Gilsoni Neneve, de 53 anos, e Jamili Beldovicz, 20 anos, as vítimas encontradas carbonizadas após um acidente entre dois caminhões na BR-116, em Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, 19.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h, no quilômetro 85 da rodovia, na localidade de Rancho Grande. O acidente foi uma colisão frontal entre caminhões.

Os veículos foram tomados por chamas. O condutor de um dos caminhões, com placa de Mauá (SP), já havia sido resgatado pela equipe da Arteris e não estava no local. Conforme relato de funcionários da Arteris, ele foi levado consciente e orientado ao hospital.

Os dois ocupantes da carreta, com placas de Palmeira (PR), estavam carbonizados. Após combate ao incêndio, foi realizado o desencarceramento dos corpos carbonizados.

