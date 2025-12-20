Identificadas vítimas fatais de grave acidente entre carros e caminhão na BR-470, em Apiúna

Foram identificadas como Fábio Camargo de Souza, Marlene de Souza e Adelar José Ribeira as vítimas do grave acidente envolvendo três carros e um caminhão na BR-470, em Apiúna, nesta sexta-feira, 19. O caso aconteceu por volta das 5h40.

Fábio tinha 36 anos e conduzia um Ford Ka, com placas de Timbó. Já Marlene e Adelar tinham 52 anos e estavam em uma Montana, com placas de Joinville.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os outros veículos envolvidos no acidente eram um Iveco Daily, cujo condutor e passageiro saíram ilesos, e outro Ford Ka, conduzido por uma mulher que também não se feriu. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada oficialmente.