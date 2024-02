Identificado adolescente de 12 anos que morreu após colisão de caminhão e bicicleta em Itajaí

Foi identificado como Cristiano Eduardo Theiss, o adolescente de 12 anos que morreu na manhã do sábado, 24, após colidir em um caminhão enquanto andava de bicicleta no bairro São Vicente, em Itajaí.

A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. No local, os policiais conversaram com o condutor do caminhão Ford Cargo, que relatou estar transitando pela Satyro Loureiro e, ao efetuar a conversão para ingressar na rua Arquiteto Nilson dos Santos, percebeu que algo atingiu a lateral do caminhão.

Ao descer do veículo percebeu ser o adolescente. Quando a PM chegou no local, a vítima já estava sem os sinais vitais. Testemunhas ouvidas pela PM confirmaram a versão do motorista.

O condutor não apresentava sinais de embriaguez, foi apresentado na Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Detalhes do acidente serão apurados a fim de avaliar se houve culpa do condutor do caminhão. Se considerado culpado, ele deve responder por homicídio culposo na condução de veículo automotor.

