Identificado casal que morreu em acidente de moto em Itajaí

Foram identificadas como Viviane Maciel Peixoto, de 21 anos, e Gian Monteiro, de 25 anos, as vítimas fatais de um grave acidente de moto em Itajaí, na madrugada deste sábado, 25.

Ela é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ele de Itajaí. De acordo com a Polícia Militar, a motoneta Yamaha NMAX 160, depois de bater no canteiro, atingiu ainda duas placas de trânsito. O acidente ocorreu na rua rua Doutor Pedro Rangel, bairro São João.

O condutor foi arremessado a cerca de nove metros do ponto da batida, enquanto a passageira foi projetada a aproximadamente 19 metros de distância. A moto também foi arremessada por cerca de 14 metros, segundo a PM.

Quando os policiais chegaram, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local cuidando das vítimas.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a jovem chegou a ser encaminhada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, mas também morreu pouco depois.