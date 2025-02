Identificado homem encontrado com mãos e pés amarrados em Brusque

O jornal O Município apurou que Samuel de Jesus Constantino, de 21 anos, é o homem que foi morto com um tiro na cabeça no Centro de Brusque na madrugada da quinta-feira, 6. Ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados.

Samuel será sepultado no cemitério Parque da Saudade nesta sexta-feira, 7. Ele era solteiro e não deixa filhos.

Ele foi morto com um tiro na cabeça durante uma tentativa de furto ao dono da Pizza na Pedra do Alex, localizada na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque.

*Colaborou: Otávio Timm

