Identificado homem encontrado morto dentro de casa no Dom Joaquim, em Brusque

Família não tinha contato com ele há oito dias

Foi identificado como Tarcísio Noldin, de 49 anos, o homem encontrado morto dentro de casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 9. Segundo apurou o jornal O Município, a família não tinha contato com ele havia oito dias.

Ele foi encontrado em estado de decomposição. De acordo com a Polícia Militar, Tarcísio faleceu de causas naturais. Ele era natural de Brusque. Até a publicação, não há informações sobre velório e sepultamento.

