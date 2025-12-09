Identificado homem encontrado morto dentro de casa no Dom Joaquim, em Brusque
Família não tinha contato com ele há oito dias
Foi identificado como Tarcísio Noldin, de 49 anos, o homem encontrado morto dentro de casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 9. Segundo apurou o jornal O Município, a família não tinha contato com ele havia oito dias.
Ele foi encontrado em estado de decomposição. De acordo com a Polícia Militar, Tarcísio faleceu de causas naturais. Ele era natural de Brusque. Até a publicação, não há informações sobre velório e sepultamento.
