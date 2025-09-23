Identificado homem encontrado morto em rio de Itajaí

Foi identificado como Oséias Alves Trindade, de 39 anos, o homem encontrado morto no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a causa da morte foi afogamento, sem sinais de violência. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, Oséias estava desaparecido desde o sábado, 20. Ele morava no bairro Cidade Nova, em Itajaí.

O corpo estava em estado de decomposição, o que impossibilitou a verificação de sinais de violência no local. Posteriormente, a Polícia Científica identificou o homem.

O caso oorreu por volta das 9h, na rua Rodolfo Bosco, no bairro Cordeiros. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local.

